Тренер: Макгрегор не уйдет из UFC в ближайшее время

Тренер чемпиона UFC Конора Макгрегора Джон Кавана уверен, что его подопечный не намерен покидать спорт в ближайшем будущем.

«Как и в любом спорте, здесь ты выступаешь до определённого момента. Но Конору 28 лет, он ещё ребёнок в спорте. Я смотрю на Бернарда Хопкинса , который в 50 лет выигрывал мировые титулы. Так что в ближайшее время Конор никуда не уйдёт», — приводит слова Каваны Irish Mirror.

Он также рассказал, что Макгрегор не настолько любит популярность, как может показаться.

«Думаю, как только он завершит карьеру, он исчезнет. Люди думают, что ему нравится свет софитов, но это не так. Он просто любит драться и продвигать свои бои», — добавил тренер.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что шокирует весь мир, нокаутировав Флойда Мейвезера.