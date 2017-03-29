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Бывший футболист "Спартака" и ЦСКА Валерий Глушаков скончался на 59-м году жизни
Фото: twitter.com
Бывший футболист московских "Спартака" и ЦСКА полузащитник Валерий Глушаков скончался на 59-м году жизни, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
За свою карьеру Глушаков также играл за "Красную Пресню" (Москва), "Пахтакор" (Узбекистан), СКА (Ростов-на-Дону), "Котайк" (Армения), "Куусюси" (Финляндия) и "Мунайши" (Казахстан). В 1979 году Глушаков стал чемпионом СССР в составе "Спартака".
Валерий Глушаков является дядей капитана "Спартака", полузащитника сборной России Дениса Глушакова.
"Ты навсегда останешься в моем сердце. Ты был мне как отец. Спасибо за все. Светлая память", - написал Денис Глушаков в своем аккаунте в Instagram.