Бывший футболист "Спартака" и ЦСКА Валерий Глушаков скончался на 59-м году жизни

Бывший футболист московских "Спартака" и ЦСКА полузащитник Валерий Глушаков скончался на 59-м году жизни, сообщается на официальном сайте "красно-белых".

За свою карьеру Глушаков также играл за "Красную Пресню" (Москва), "Пахтакор" (Узбекистан), СКА (Ростов-на-Дону), "Котайк" (Армения), "Куусюси" (Финляндия) и "Мунайши" (Казахстан). В 1979 году Глушаков стал чемпионом СССР в составе "Спартака".

Валерий Глушаков является дядей капитана "Спартака", полузащитника сборной России Дениса Глушакова

"Ты навсегда останешься в моем сердце. Ты был мне как отец. Спасибо за все. Светлая память", - написал Денис Глушаков в своем аккаунте в Instagram.