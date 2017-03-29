В Москве умер журналист-международник Юрий Выборнов

В Москве на 71-м году жизни скончался известный журналист-международник Юрий Выборнов . О смерти журналиста сообщил его сын - спортивный комментатор Константин Выборнов на своей странице в Facebook.

Прощание с Юрием Выборновым состоится в субботу, 1 апреля, в 12.00, в Первой Градской больницы.

По данным Первого канала, на котором журналист работал много лет, в последнее время Выборнов тяжело болел. Телеканал выразил глубокие соболезнования его семье близким.

Юрий Выборнов родился в 1946 году в Одессе. С 1974 по 1991 год был собкором Гостелерадио СССР в Италии, затем собкором ОРТ в Австрии, а позднее - Первого канала в Израиле.

Имя этого журналиста хорошо знали зрители программ «Время» и «Международной панорамы».