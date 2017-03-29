Захарова назвала заявление Фукса о бойкоте ЧМ в России «второй ласточкой» после фильма ВВС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова зампредседателя правящей в бундестаге фракции ХДС/ХСС Михаэля Фукса о бойкоте ЧМ-2018 по футболу в России «второй ласточкой» после выпуска фильма телеканала BBC о российских фанатах.

«Кампания в отношении ЧМ по футболу в России только началась. Фукс — это вторая крупная ласточка после фильма ВВС. Всё будем детально разоблачать и показывать компоненты этой «информационной карусели». Не переключайтесь», — написала Захарова в Facebook.

Она подчеркнула, что предложение Фукса не может быть связано с «общей безопасностью и соблюдением прав человека» в России, иначе бы Берлин отказался от участия в Евровидении на Украине, «где в регионах идёт братоубийственная война, в городах убивают граждан как украинских, так и иностранных граждан».

Ранее Фукс поднял вопрос о бойкотировании чемпионата мира по футболу 2018 года в связи с «несоблюдением гражданских прав в России».