Гол Бухарова спас сборную России от поражения в контрольном матче с Бельгией

Сборная России ушла от поражения в контрольном матче с Бельгией. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 3:3.

На 42-й минуте Ян Вертонген при подаче с углового нанёс непростой удар головой, который был отражён усилиями стоящего на линии ворот Комбарова, однако мяч прилетел на Бентеке, который пробил в пустые ворота. Три минуты спустя Насер Шадли со стандарта сделал подачу на Бентеке, который в высоком прыжке пробил головой точно в угол.