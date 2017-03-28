Германия может бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России

Германия может объявить бойкот чемпионату мира по футболу 2018 года. С подобной инициативой выступили немецкие депутаты. Об этом сообщает Deutsche Welle

«Страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить какие-либо чемпионаты мира. Неблагоприятная ситуация с общей безопасностью и соблюдением прав человека может привести к тому, что многие футбольные болельщики предпочтут не ехать в Россию на турнир», — заявил зампредседателя правящей в бундестаге фракции ХДС/ХСС Михаэль Фукс.

Фукс отметил, что Россия уже не первый год «движется в опасном направлении» и «нарушает международные права». Тему возможного бойкота спортивного мероприятия депутаты подняли в связи с массовыми задержаниями участников антикоррупционных митингов. 26 марта во многих городах России прошли массовые акции протеста. В Москве несанкционированная акция прошла на Тверской улице, где было задержано более 1000 человек.

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (FIFA) Фатма Самура заявил, что организация не видит причин отбирать у России право проведения чемпионата мира в 2018 году. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Германии по футболу - действующий чемпион мира.