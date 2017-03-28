ФИФА дисквалифицировала Месси

Нападающий аргентинской сборной Лионель Месси дисквалифицирован на четыре матча. Причиной данного решения стало оскорбление, высказанное футболистом в адрес судьи. Об этом сообщается на сайте FIFA

Инцидент произошел в отборочном матче чемпионата мира 2018 года между национальными командами Аргентины и Чили. FIFA приняла решение о дисквалификации, несмотря на то, что судьи, обслуживавшие матчи, заявили, что не слышали оскорблений в свой адрес. По версии представителей организации, Месси говорил в конце встречи с арбитром на повышенных тонах. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев, гол с пенальти на 16-й минуте забил Лионель Месси.