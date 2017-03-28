Генсекретарь FIFA: у нас нет причин отбирать у России ЧМ-2018

В FIFA не рассматривают возможность переноса чемпионата мира 2018 года из России. Об этом рассказала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

"Сегодня мы получаем новые подтверждения, как Россия хочет провести этот турнир", - цитирует Самуру газета "Ведомости").

По ее словам, мировые СМИ регулярно приглашаются в Россию для того чтобы увидеть как идет подготовка к чемпионату.

ЧМ по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля.