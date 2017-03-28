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Генсекретарь FIFA: у нас нет причин отбирать у России ЧМ-2018
В FIFA не рассматривают возможность переноса чемпионата мира 2018 года из России. Об этом рассказала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.
"Сегодня мы получаем новые подтверждения, как Россия хочет провести этот турнир", - цитирует Самуру газета "Ведомости").
По ее словам, мировые СМИ регулярно приглашаются в Россию для того чтобы увидеть как идет подготовка к чемпионату.
ЧМ по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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