Месси получил четырехматчевую дисквалификацию за оскорбление судьи

Форвад сборной Аргентины Лионель Месси получил дисквалификацию на следующие четыре матча национальной команды в отборе ЧМ-2018, сообщает официальный сайт ФИФА.

Игрок "Барселоны" отстранен за оскорбления в адрес арбитра во время встречи с Чили (1:0).

Ранее появилась информация о том, ФИФА запросила материалы по разговору футболиста на повышенных тонах с арбитром по окончании встречи.