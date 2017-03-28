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Газета.Ru

Месси получил четырехматчевую дисквалификацию за оскорбление судьи

Форвад сборной Аргентины Лионель Месси получил дисквалификацию на следующие четыре матча национальной команды в отборе ЧМ-2018, сообщает официальный сайт ФИФА.
Игрок "Барселоны" отстранен за оскорбления в адрес арбитра во время встречи с Чили (1:0).
Ранее появилась информация о том, ФИФА запросила материалы по разговору футболиста на повышенных тонах с арбитром по окончании встречи.
Видео Спорт
Лионель Месси
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