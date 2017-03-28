Журналист в коме взял интервью у умершего хоккеиста Гимаева

Ранее в марте Лебедев проходил лечение в больнице, где врачи на некоторое время ввели его в медикаментозную кому. Журналист провел в коме всего несколько часов, но, по его словам, ему показалось, что прошло около двух дней.

Лебедев заявил, что, находясь в коме, он встретил хоккеиста и тренера Сергея Гимаева, который скончался 18 марта 2017 года.

По словам журналиста, Гимаев рассказал ему о «загробном хоккее», в который играют почти все умершие хоккеисты.

«Он мне сказал: "Передай всем: тут хоккей есть, хоккея много, он немного другой, но всё равно очень классный". Помнится, я его спросил: мол, как я это докажу? А он мне: "Очень просто. Спроси их: они могут представить, сколько тут хоккеистов? Так вот, почти все они играют. Ты можешь себе представить Ракету Ришара и Валеру (я так понял, Харламова) вместе?» — написал Лебедев в своем материале.