Еще одна россиянка решила продать подаренный за олимпийскую медаль BMW

Российская велогонщица Ольга Забелинская разместила в Facebook объявление о продаже автомобиля BMW X4, который ей подарили за серебряную медаль на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

За машину спортсменка планирует выручить 2,75 миллиона рублей. Торг не допускается. Объявление Забелинская сопроводила фотографиями авто и описанием комплектации.

Велогонщица в Рио завоевала серебро в раздельной гонке. На ее счету также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне в этой же дисциплине и третье место в групповой гонке.