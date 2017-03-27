Хоккеисты «Локомотива» и СКА устроили массовую драку в матче Кубка Гагарина

Игроки ярославского «Локомотива» и петербургского СКА спровоцировали массовую драку во время третьего матча полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Хоккеисты СКА провели атаку, в которой голкиперу ярославцев Судницину удалось зафиксировать шайбу. В результате конфликта между Накладалом и Барабановым, эпизод перерос в драку, в которой приняли участие все находящиеся на льду полевые игроки.

СКА ведёт в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:0).

Ранее сообщалось, что хоккеист СКА Дацюк перенёс операцию и пропустит остаток сезона.