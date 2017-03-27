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Хоккеисты «Локомотива» и СКА устроили массовую драку в матче Кубка Гагарина
Игроки ярославского «Локомотива» и петербургского СКА спровоцировали массовую драку во время третьего матча полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Хоккеисты СКА провели атаку, в которой голкиперу ярославцев Судницину удалось зафиксировать шайбу. В результате конфликта между Накладалом и Барабановым, эпизод перерос в драку, в которой приняли участие все находящиеся на льду полевые игроки.
По итогам эпизода «Локомотив» остался в меньшинстве. В составе ярославской команды удалены Стаффан Кронвалль (2 минуты за грубость и 5 — за драку), Максим Тальбо (5) и Накладал (5). У СКА — Илья Каблуков (5 минут), Александр Хохлачев (5) и Егор Рыков (5).
СКА ведёт в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:0).
Ранее сообщалось, что хоккеист СКА Дацюк перенёс операцию и пропустит остаток сезона.
Эмоциональная серия. #ЛОКСКА pic.twitter.com/e9LnO8nk62— КХЛ (@khl) 27 марта 2017 г.
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