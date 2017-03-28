Оконфузились: четыре игрока не смогли обыграть одного вратаря

Футболисты аргентинского клуба "Ривер Плейт"" поразили социальные сети своей неудачей в матче против "Бельграно", когда при выходе четыре в одного нападающая сторона так и не смогла забить мяч.

Игроки "Ривер Плейт" провели молниеносную контратаку, в окончательной стадии которой сразу четыре футболиста оказались против одного вратаря. Однако нападающий "миллионеров" Томас Андраде не смог закатить мяч в пустые ворота, так как голкипер обороняющейся команды успел сместиться и выбить мяч с "ленточки" ворот.

Несмотря на неудачу в данном эпизоде, "Ривер Плейт" одержал победу в матче со счетом 2:1 и укрепился на шестой позиции в чемпионате Аргентины. "Белграно" занимает предпоследнюю строчку в таблице с 13 очками в активе.