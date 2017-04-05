Сборная России уступила немкам в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Женская сборная России по хоккею проиграла команде ФРГ в четвертьфинале чемпионата мира в американском Плимуте. Об этом сообщается на сайте турнира.

Встреча, состоявшаяся во вторник, 4 апреля, завершилась счетом 2:1 в пользу немок (0:1, 1:0, 1:0).

В полуфинале 6 апреля немецкая сборная сыграет с командой США. В еще одной встрече в тот же день за выход в финал поборются канадская и финская сборные.

Российской сборной предстоит сыграть в матче за пятое место с командой Швеции. Матч пройдет также 6 апреля.