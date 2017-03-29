Эксперт: у сборной России медленные защитники

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев прокомментировал итоги сборной России против Бельгии. Слова специалиста приводит "Советский спорт".

"Нойштедтер не удивил. У нас все защитники медленоватые. Значит - нужно брать пониманием игры. В эпизоде с пенальти, когда Бентеке развернул Нойштедтера, защитник неправильно располагался. Это ведь простая вещь: зачем утыкаться в корпус нападающему, зная, что он может резко уйти от опеки? Ты его прессуй, но при приеме мяча резко отступи на один шаг, тогда, развернувшись, он упрется в тебя.

Нужно чувствовать, когда сыграть плотнее, а когда чуть отпустить, предполагая, что форвард может резко развернуться", - отметил специалист.