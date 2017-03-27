Американские хоккеисты могут отказаться от участия в ЧМ

Спортивный агент Аллан Уолш заявил в Twitter , что американские хоккеисты клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут бойкотировать чемпионат мира в мае 2017 года. Такое решение игроки приняли в знак солидарности с членами женской сборной США.

«По циркулирующим слухам среди НХЛ, американские игроки сейчас обсуждают отказ от выступления на мужском ЧМ-2017 в знак солидарности с женщинами», - написал Уолш.

Ранее в марте женская сборная США по хоккею заявила, что отказывается принимать участие в чемпионате мира 2017 года из-за того, что Федерация хоккея США не может удовлетворить их требования по достойной оплате.

«Члены сборной США объявляют о том, что не будут играть на чемпионате мира - 2017, если не будет достигнут значительный прогресс в переговорах с ассоциацией, которые идут на протяжении года. Мы попросили ассоциацию справедливой заработной платы и поддержки по другим вопросам в соответствии с законом о любительском спорте. Мы просто просим ассоциацию действовать в соответствии с законом», - указано в заявлении игроков сборной США.

Чемпионат мира 2017 среди мужских сборных пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. Мировое первенство среди женских команд состоится с 31 марта по 8 апреля в американских городах Уэйн и Плимут.