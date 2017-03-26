Глава МВД Сербии пообещал сурово наказать виновных в нападении на болельщиков из РФ

Глава Министерства внутренних дел Сербии Небойша Стефанович пообещал найти и покарать виновных в нападении на болельщиков "Спартака" , совершенном минувшей ночью в Белграде. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Наша задача - схватить и сурово наказать преступников. Сербия не будет тренировочной площадкой для хулиганов, которые думают, что на наших улицах можно сводить счеты с местными или иностранными гражданами. Никто не должен даже подумать, что сможет помешать российско-сербской дружбе, которая может выдержать любые испытания. Сербия стремится к тому, чтобы эта дружба стала еще крепче", - заявил Стефанович.

Он и министр здравоохранения Златибор Лончар посетили в больнице пострадавших россиян, заверив, что власти делают все возможное для их скорейшего выздоровления и оперативного расследования инцидента.

Группа российских и сербских болельщиков, шедших с флагами после матча своих клубов, подверглась нападению фанатов белградского клуба "Партизан". Конфликт возник из-за красно-белого шарфа у одного из болельщиков. Инцидент произошел в центре города.

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В субботу "Спартак" потерпел поражение от "Црвены звезды" в товарищеском матче со счетом 1:2. Во время игры были приняты повышенные меры безопасности, однако по ее окончании, когда толпы болельщиков начали ходить по городу, полицейских патрулей на улицах было явно недостаточно.