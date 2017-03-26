Дерунец: 50 болельщиков «Зенита» пытались прорваться на сектор «Динамо»

Ведущий радиостанции «Спорт ФМ» и «Динамо-ТВ» Дмитрий Дерунец в своём «Твиттере» сообщил, что на сектор болельщиков «Динамо» на стадионе в Великом Новгороде, где проходит матч 28-го тура Футбольной национальной лиги между столичной командой и «Тосно», пытались прорваться фанаты «Зенита» . Стычку предотвратили силы правопорядка.

«50 болельщиков „Зенита“ пытались прорваться на сектор „Динамо“. Подошли, когда все основные силы москвичей были уже на трибуне. ОМОН закрыл сектор», — написал Дерунец.