Вратарь сборной Бельгии счел лишним товарищеский матч с Россией

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа посчитал, что товарищеский матч с россиянами будет лишним для его команды. Слова спортсмена приводит в понедельник, 27 марта, walfoot.be.

«Я не понимаю, почему во время этого отрезка сезона мы должны играть в России. Эта встреча лишняя. Хотя команда поедет в красивый город, в котором пройдут матчи чемпионата мира», — рассказал Куртуа, который пропустит матч из-за травмы бедра.

«Конечно, я бы хотел сыграть, но это всего лишь товарищеский матч. Сыграет Симон (Миньоле, запасной вратарь сборной Бельгии — прим. "Ленты.ру"), для него это будет хорошо», — отметил голкипер.

Встреча между сборными России и Бельгии пройдет во вторник, 28 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало игры запланировано на 19:00.