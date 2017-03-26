Дмитрий Тарасов: Я не оскорблял игроков сборной России

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов опроверг приписываемые ему слова о российской сборной. Ранее телеканал "Рен-ТВ" процитировал Тарасова, который якобы оскорбил игроков нашей национальной команды после поражения в контрольной встрече с Кот-д’Ивуаром (0:2).

"Да лохи потому что! Лузеры потому что! Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше", - сказал Тарасов. Ну а сегодня в интервью "Спорт-Экспресс" Дмитрий заявил, что он не говорил этих слов.