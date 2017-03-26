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Вратарь сборной Белоруссии пропустил курьезный гол между ног
Голкипер белорусской команды Андрей Горбунов в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против сборной Швеции не смог зафиксировать в руках мяч, пущенный с линии штрафной.
Шведский полузащитник Эмиль Форсберг на 49 минуте встречи пробил с линии штрафной, однако белорусский вратарь не справился с этим ударом, после чего мяч проскользнул у него между ног и пересек линию ворот.
Отборочный матч между двумя командами завершился со счетом 0:4 в пользу Швеции.
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