Тарасов сделал скандальное заявление о сборной России

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов раскритиковал сборную России, которая два дня назад проиграла команде Кот-д’Ивуара в Краснодаре со счетом 2:0, сообщает РЕН ТВ

В течение матча российских игроков периодически освистывали возмущенные болельщики, что спортсменам очень не понравилось. «Не могу сказать, когда нас последний раз так освистывали. Такие, значит, у нас болельщики», – заявил изданию «Чемпионат» защитник Юрий Жирков . Нападающий Максим Канунников заявил, что болельщики должны были поддерживать команду, а не мешать ей. «Для меня это, можно сказать, непонятно: команда пропускает на 30-й минуте – и сразу начинают освистывать. Наоборот, болельщики должны дать какой-то импульс, чтобы команда побежала, заиграла», -- сказал он.

Однако Тарасов считает, что дело не в болельщиках, а спортсменах, которые играют, как «лохи и лузеры». «Они играть не умеют. Фанаты должны на команду наезжать, чтоб играли лучше», -- сказал он. Сам Тарасов в свое время выступал за сборную России, но сейчас в нее не попал. Следующий товарищеский матч сборная проведет 28 марта, сыграв в Сочи на стадионе «Фишт» с бельгийцами.