Тарасов сделал скандальное заявление о сборной России

Полузащитник московского "Локомотива" крайне нелестно высказался о сборной России, которая накануне проиграла Кот-д’Ивуару. По мнению футболиста, в национальной сборной играют "лохи и лузеры".

Журналисты телеканала РЕН ТВ связались с футболистом Дмитрием Тарасовым , и попросили его прокомментировать игру команды и послематчевое поведение российских футболистов. "Да лохи потому что! Лузеры потому что! Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше", – заявил Тарасов в телефонном разговоре с РЕН ТВ.

Товарищеский матч Россия – Кот-д’Ивуар состоялся 24 марта в Краснодаре. Подопечные Станислава Черчесова проиграли гостям со счетом 2:0.

После игры несколько футболистов национальной команды выразили недовольство поведением болельщиков. Спортсмены заявили, что им было неприятно слышать свист в свой адрес.

"Когда последний раз так освистывали наши болельщики? Может, против словаков. В случае, когда я только перешел в "Анжи", освистывали именно меня. Не могу сказать, когда нас последний раз так освистывали. Такие, значит, у нас болельщики", – заявил корреспонденту "Чемпионата" защитник Юрий Жирков

Товарища по сборной поддержал нападающий Максим Канунников . "Для меня это, можно сказать, непонятно: команда пропускает на 30-й минуте – и сразу начинают освистывать. Наоборот, болельщики должны дать какой-то импульс, чтобы команда побежала, заиграла. Если посмотреть в Европе – будь то премьер-лига или пятый дивизион – всегда стадион подгоняет команду, даже если она идет на последнем месте", – считает форвард.

Отметим, что Дмитрий Тарасов имеет опыт выступления за сборную России, однако в этот раз он в команду Черчесова не попал. Следующий товарищеский матч сборная проведет 28 марта. Игра пройдет в Сочи на стадионе "Фишт". Соперниками россиян будут бельгийцы.