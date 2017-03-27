Громкий скандал Тарасова получил продолжение

Российский телеканал официально прокомментировал оправдания скандально известного футболиста Дмитрия Тарасова по поводу критики в адрес национальной команды. Журналисты считают, что ошибки быть не может: резкие заявления адрес сборной России делал именно бывший муж Ольги Бузовой

Руководство РЕН ТВ дало ответ на обвинения Тарасова в том, что журналисты якобы неверно приписали ему фразу с оскорблениями в адрес игроков национальной команды России по футболу. Сотрудники телеканала уверяют, что уже использовали этот телефонный номер, чтобы получить комментарий от бывшего мужа Ольги Бузовой.

"Телеканалом "Рен-ТВ" опубликована достоверная информация", – гласит текст официального заявления телеканала. В пресс-службе организации подчеркнули, что Тарасов по этому номеру телефона уже общался с сотрудниками редакции.

Напомним, конфликт между игроком "Локомотива" и телеканалом РЕН ТВ начался после того, как сотрудники редакции опубликовали скандальный комментарий спортсмена. Тарасов назвал членов сборной России "лохами и лузерами". Критика в адрес национальной команды последовала после поражения россиян в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром со счетом 0:2.

Позже Тарасов оправдался за свои слова. Он заявила, что не давал такой комментарий. "Умный и здравомыслящий человек сразу поймет, что текст, произнесенный Лжедмитрием, способен составить только левый от футбола человек", – написал спортсмен в социальной сети Instagram.