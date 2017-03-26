Сборная Андорры набрала первое очко в квалификациях ЧМ и Евро за 11,5 лет

Сборная Андорры сыграла вничью с командой Фарерских островов в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Андорра-ла-Велье на стадионе «Насьонал» и завершилась со счетом 0:0.

Сборная Андорры положила конец серии из 58 поражений в отборочных матчах, которая длилась на протяжении 11,5 лет. В последний раз Андорра набирала очки в матчах квалификации к ЧМ или Евро 3 сентября 2005 года. Тогда команда Андорры сыграла вничью со сборной Финляндии (0:0) в матче отборочного цикла чемпионата мира — 2006.