Российские и сербские болельщики хором спели «Катюшу» в Белграде

В Белграде фанаты московского «Спартака» и сербской «Црвены Звезды» спели «Катюшу» перед началом совместного шествия по улицам города к стадиону. Соответствующее видео размещено на официальной странице телеканала RT в Facebook

Встреча российских и сербских футбольных фанатов состоялась накануне товарищеского поединка, который начнется сегодня в 20:00 на белградском стадионе «Райко Митич».