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В Белграде российские и сербские футбольные фанаты вместе спели "Катюшу"

Российские и сербские футбольные фанаты спели "Катюшу" перед началом совместного шествия по улицам Белграда. Соответствующее видео размещено на официальной странице телеканала RT в сети Facebook.
Встреча фанатов московского "Спартака" и "Црвены Звезды" приурочена к матчу двух команд, который пройдет сегодня на стадионе "Райко Митич". Товарищеский поединок начнется в 20:00 по московскому времени.
Сообщается, что марш болельщиков стартует у посольства России в Сербии и закончится у стен домашней арены "Црвены Звезды".
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