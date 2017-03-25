В Белграде российские и сербские футбольные фанаты вместе спели "Катюшу"

Российские и сербские футбольные фанаты спели "Катюшу" перед началом совместного шествия по улицам Белграда. Соответствующее видео размещено на официальной странице телеканала RT в сети Facebook.

Встреча фанатов московского "Спартака" и "Црвены Звезды" приурочена к матчу двух команд, который пройдет сегодня на стадионе "Райко Митич". Товарищеский поединок начнется в 20:00 по московскому времени.

Сообщается, что марш болельщиков стартует у посольства России в Сербии и закончится у стен домашней арены "Црвены Звезды".