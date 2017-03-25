Российские керлингистки обыграли команду Швеции и вышли в финал ЧМ в Пекине

Керлингистки сборной России обыграли команду Швеции в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Пекине, и впервые в истории вышли в финал.

В воскресенье в финале россиянки сыграют против команды Канады, которой на турнире ранее уже дважды уступили, а шведки в матче за бронзу встретятся с шотландками.

Нынешний чемпионат мира является предолимпийским и входит в систему квалификации на Игры-2018. Россиянки, бронзовые призеры трех последних чемпионатов мира, уже отобрались на Олимпиаду в Пхенчхане.