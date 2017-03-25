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Российские керлингистки обыграли команду Швеции и вышли в финал ЧМ в Пекине
Керлингистки сборной России обыграли команду Швеции в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Пекине, и впервые в истории вышли в финал.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась победой российской сборной со счетом 9:3. За сборную России играли Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Александра Раева и Алина Ковалева.
В воскресенье в финале россиянки сыграют против команды Канады, которой на турнире ранее уже дважды уступили, а шведки в матче за бронзу встретятся с шотландками.
Нынешний чемпионат мира является предолимпийским и входит в систему квалификации на Игры-2018. Россиянки, бронзовые призеры трех последних чемпионатов мира, уже отобрались на Олимпиаду в Пхенчхане.
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