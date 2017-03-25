Украина проиграла в отборе на ЧМ-2018

Сборная Украины проиграла команде Хорватии и потерпела первое поражение под руководством Андрея Шевченко в отборочной кампании на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России. Итальянцы в 1000-м матче для вратаря Джанлуиджи Буффона добились непростой победы над Албанией, а испанцы не испытали проблем в игре с Израилем. RT представляет обзор встреч отборочного цикла.

Группа D

В первом матче в рамках данной подгруппы сборная Сербии одержала непростую победу на выезде над грузинами. Любопытно, что обе команды возглавляют специалисты, поработавшие в чемпионате России. Серб Славолюб Муслин в РФПЛ тренировал «Локомотив», «Химки», «Амкар» и «Краснодар», а Владимир Вайсс отметился в раменском «Сатурне».

Сама игра началась очень оптимистично для сборной Грузии. Уже на пятой минуте гости сами себе привезли глупейший мяч: Александр Коларов фактически вывел на рандеву с вратарём Нику Качараву

Отыграться сербам удалось лишь перед самым перерывом, да и то с пенальти, реализованным Душаном Тадичем. А во втором тайме полузащитник «Саутгемптона» проявил себя в роли диспетчера, выведя на завершающий удар Александра Митровича и Мията Гачиновича. Так, гости увезли из Тбилиси трудовые и волевые три очка.

В главном матче секстета встретились две британские сборные — Уэльс и Ирландия, однако счёт так и не был открыт. Зато валлийцы последние 20 минут отбивались вдесятером, ведь Нил Тейлор заработал прямую красную карточку за жуткий подкат против Шеймуса Коулмана. Ирландец в этом эпизоде получил открытый перелом голени и был сразу же доставлен в госпиталь.

Долгое время казалось, что сенсационная нулевая ничья будет зафиксирована и в Вене, где Австрия принимала Молдавию Александра Гацкана, но в конце матча подопечные Марселя Коллера всё же нашли пути к воротам соперника и дважды огорчили Станислава Намашко благодаря точным ударам Марселя Забитцера и Мартина Харника

Грузия — Сербия — 1:3 (Качарава,5 — Тадич, 45, пен., Митрович, 64, Гачинович, 86)

Австрия — Молдавия — 2:0 (Забитцер, 75, Харник, 90)

Ирландия — Уэльс — 0:0

Положение команд: Ирландия, Сербия — по 11 очков, Уэльс, Австрия — по 7, Грузия — 2, Молдавия — 1.

Группа G

Потеря получивших травмы Маноло Габбьядини и Федерико Бернардески не помешала сборной Италии обыграть Албанию в важнейшем домашнем поединке. Надо сказать, итальянский тренер гостей Джанни де Бьязи перед вояжем на родину признавался, что мечтает огорчить соотечественников, но его чаяниям не суждено было сбыться. Уже на 12-й минуте Андреа Белотти уронили в штрафной, и Даниэле де Росси уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

А ближе к концу матча Чиро Иммобиле нанёс неберущийся удар головой — 2:0. Ложкой дёгтя для «Скуадры Адзурры» стал лишь эпизод в начале второго тайма, когда гостевые фанаты переборщили с пиротехникой. Успокаивать своих соотечественников пришлось и некоторым албанским футболистам. Судья из Словении, недолго думая, увёл команды с поля, но дым быстро рассеялся, и матч продолжился.

Другим героем встречи стал Джанлуиджи Буффон, который не только засушил очередной «сухарь», но и провёл тысячный матч в профессиональном футболе. Мало того, этот матч оказался для вратаря 168-м в футболке национальной команды, и по этому показателю он стал рекордсменом среди европейских сборных, опередив испанца Икера Касильяса (167) и латвийца Виталия Астафьева (167).

Другой фаворит группы сборная Испании не испытала проблем в домашнем матче с Израилем. Уже к перерыву хозяева дважды поразили ворота скромного соперника. Счёт открыл Давид Сильва , для которого этот гол стал 29-м за национальную команду. По этому показателю полузащитник «Манчестер Сити» вышел на четвёртое место, уступая лишь Давиду Вилье (59 голов), Раулю (44) и Фернандо Торресу (38). Мяч Сильвы вообще получился необычным, ведь перед тем, как оказаться в воротах, снаряд дважды пролетел между ног у израильтян.

После перерыва Диего Коста довёл дело до разгрома, после чего испанцы успокоились и позволили Лиору Рафаэлову распечатать Давида де Хеа. Ну а точку в матче поставил вышедший на замену Иско — 4:1.

Италия — Албания — 2:0 (Де Росси, 12, пен, Иммобиле, 80)

Лихтенштейн — Македония — 0:3 (Николов, 43, Несторовски, 68, 73)

Испания — Израиль — 4:1 (Давид Сильва, 13, Витоло, 45+1, Диего Коста, 51, Иско, 88 — Рафаэлов, 76)

Положение команд: Испания, Италия — по 13 очков, Израиль — 9, Албания — 6, Македония — 3, Лихтенштейн — 0.

Группа I

Центральным матчем секстета да и, пожалуй, всего игрового дня стала встреча Хорватии и Украины в Загребе. Перед игрой «шашечные» лидировали в группе с десятью очками, тогда как оппонент отставал от них всего на два балла. Звёздный наставник гостей Андрей Шевченко обещал прессинговать соперника по всему периметру поля, тем более, что хорваты остались без получившего травму в игре за «Локомотив» Ведрана Чорлуки. Анте Чачич в свою очередь заявил, что его команду устроит только победа. Посетить игру решил даже наставник « Манчестер Юнайтед » Жозе Моуринью, который по слухам прилетел в Загреб для переговоров с полузащитником «Интера» Иваном Перишичем.

В результате португальский тренер стал свидетелем победы хорватов с минимальным счётом. В конце первого тайма бывший нападающий украинского «Днепра» Никола Калинич корпусом оттёр защитника и выстрелил точно в ближнюю девятку.

После перерыва подопечные Шевченко изо всех сил пытались отыграться, но моментов у ворот соперника практически не создали. Вспоминается разве что оставленное без внимания арбитра падение в штрафной Тараса Степаненко после толчка со стороны защитника киевского «Динамо» Домагоя Виды.

Поражение Украины позволило выйти на вторую строчку исландцам, на выезде ожидаемо переигравшим сборную Косово. Уже к перерыву «викинги» спокойно вели два мяча, и даже пропущенный во втором тайме гол не помешал им набрать три балла.

Тем временем, Турция, оставшаяся без права на ошибку после неудачного старта квалификации, в Анталии переиграла Финляндию, которую на матч вывел новый главный тренер Маркку Канерва, сменивший Ханса Бакке . Рокировка не помогла, и Суоми пропустили дважды уже к 14-й минуте, причём оба раза отличился нападающий «Бешикташа» Дженк Тосун

Турция — Финляндия — 2:0 (Дженк Тосун, 9, 13)

Хорватия — Украина — 1:0 (Калинич, 38)

Косово — Исландия — 1:2 (Нухиу, 52 — Сигурдарсон, 25, Сигурдссон, 35, пен.)

Положение команд: Хорватия — 13, Исландия — 10, Украина, Турция — 8, Финляндия, Косово — 1.