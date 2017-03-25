Титов: с такой игрой на Кубке конфедераций делать нечего

Эксперт раскритиковал усилия сборной в поединке, завершившимся поражением россиян со счетом 0:2.

«Разочарован результатом. Но еще больше тем, как команда действовала. Я не увидел игрового рисунка», - сказал Титов.

По его словам, сборная играла в три защитника с Жирковым и Самедовым по краям, и использовала «ростовский блок» Ерохин-Полоз-Бухаров.

«Дань «Ростову» - клуб провел прекрасный европейский сезон. Но! Россия на Кубке конфедераций будет играть первым номером, а «Ростов» большинство своих матчей играет вторым. Оттого и проблемы в атаке у сборной», - заметил Титов.

Титов также отметил потери в составе: не играли Дзагоев, Глушаков, Дзюба, Шатов, Смольников, Кокорин, Смолов. Этих игроков эксперт назвал «костяком, из которого, скорее всего, будет состоять наша команда на Чемпионате мира».

«Знаю Черчесова - для него нет авторитетов. Ну а что нам делать, если без некоторых нельзя обойтись? Большого опыта, как у Игнашевича и Березуцких, у многих просто нет. Признаюсь, с таким составом и такой игрой на Кубке конфедераций делать нечего», - подытожил Титов.