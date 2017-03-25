Экс-игрок «Спартака» Титов: с такой игрой на КК-2017 нам делать нечего

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов прокомментировал поражение россиян в товарищеском матче с командой Кот-д’Ивуара (0:2).

«Разочарован результатом. Но ещё больше тем, как команда действовала. Использовался «ростовский блок» Ерохин — Полоз — Бухаров. Дань «Ростову» — клуб провёл прекрасный европейский сезон. Но Россия на Кубке конфедераций будет играть первым номером, а «Ростов» большинство своих матчей играет вторым. Оттого и проблемы в атаке у сборной. Кроме того, костяк, из которого, скорее всего, будет состоять наша команда на чемпионате мира, в этом матче отсутствовал. Признаюсь, с таким составом и такой игрой на Кубке конфедераций делать нечего», — цитирует Титова «Советский спорт».

Сборная России уступила команде Кот-д’Ивуара в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку конфедераций — 2017 на своём поле со счётом 0:2.

Сборная России в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 сыграет со сборной Бельгии 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт».

Ранее футболист сборной России Самедов заявил, что футболисты заслужили свист в их адрес со стороны болельщиков.