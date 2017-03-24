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Сборная России проиграла Кот-д'Ивуару в товарищеском матче
Фото: Getty Images
Сборная России по футболу проиграла команде Кот-д’Ивуара. Товарищеская встреча закончилась со счетом 0:2. Об этом сообщает ТАСС.
Матч проходил в Краснодаре. Мячи забили Джонатан Коджиа на 30-й минуте и Уилфрид Заа на 70-й минуте.
Игра с ивуарийцами стала первой для подопечных Станислава Черчесова в 2017 году. При этом сборная России впервые в истории проиграла команде из Африки. До этого россияне провели 15 встреч со сборными африканских государств.
28 марта сборная России сыграет с командой Бельгии. Игра пройдет в Сочи.
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