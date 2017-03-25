Всех футболистов сборной России проверят на допинг

Все футболисты сборной России пройдут проверку на допинг перед товарищеским матчем с командой Бельгии. Об этом в субботу, 25 марта, сообщается на сайте Российского футбольного союза ( РФС ).

«В расположение национальной сборной России прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA), и уполномоченной проводить проверку игроков команд-участников предстоящего в России Кубка конфедераций. Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы», — гласит заявление пресс-службы РФС.

Матч между сборными России и Бельгии состоится на сочинском стадионе «Фишт» 28 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.

24 марта россияне со счетом 0:2 проиграли команде Кот-д'Ивуара. Встреча прошла в Краснодаре, местные болельщики подвергли игроков сборной России обструкции.