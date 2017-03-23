ХК ЦСКА объявил об отставке главного тренера

Дмитрий Квартальнов покинет пост главного тренера хоккейного клуба ЦСКА. О расторжении контракта со специалистом сообщается на сайте команды.

«Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Дмитрия Квартальнова за сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.

Квартальнов возглавил ЦСКА в апреле 2014 года. Под его руководством клуб стал чемпионом России и три раза подряд (2015-2017 годы) становился обладателем Кубка Континента имени. В.В. Тихонова. В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина КХЛ ЦСКА вылетел из 1/4 финала, где проиграл «Локомотиву» из Ярославля.