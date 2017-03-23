Захарова рассказала о планах Запада сорвать ЧМ по футболу в России

«Могу сразу сказать, что через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем все свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении, который будет предпринимать очень серьезные шаги в отношении проводимого в России мероприятия, его подготовки. Целью будет, конечно, срыв», - заявила Захарова.

Дипломат также добавила, что в рамках кампании СМИ постараются оказать влияние на общественное мнение. Захарова подчеркнула, что хештег «#мидзнал» свою актуальность не потеряет». В качестве примера представитель ведомства привела информационные атаки в преддверии Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Матчи ЧМ-2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов.