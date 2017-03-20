Моуринью подарил Бердыеву памятный кубок с эмблемой "Манчестер Юнайтед"

Ранее в сети появились фотографии, как Моуринью перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы, который прошел в Англии, передал в раздевалку "Ростова" черную коробку, содержимое которой не сообщалось. Сам португальский специалист рассказал, что получил подарок в Ростове-на- Дону, поэтому должен был сделать ответный жест.

Матч в Манчестере завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. В четвертьфинале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграет с бельгийским "Андерлехтом".