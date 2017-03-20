Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Моуринью подарил Бердыеву памятный кубок с эмблемой "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" подарил вице- президенту "Ростова" Курбану Бердыеву памятный сувенир в виде кубка. Об этом сообщается на официальной странице "Ростова" в социальной сети Twitter.
Ранее в сети появились фотографии, как Моуринью перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы, который прошел в Англии, передал в раздевалку "Ростова" черную коробку, содержимое которой не сообщалось. Сам португальский специалист рассказал, что получил подарок в Ростове-на- Дону, поэтому должен был сделать ответный жест.
Матч в Манчестере завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. В четвертьфинале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграет с бельгийским "Андерлехтом".
Оставить комментарий