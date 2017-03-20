Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба покинул расположение сборной России по футболу. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает ТАСС.

Причиной отъезда 28-летнего нападающего послужила травма колена, из-за которой он не смог принять участия в тренировке команды на сборах в Краснодаре.

Подопечные Станислава Черчесова в ближайшие дни проведут два товарищеских матча — с командой Кот-д'Ивуара в Краснодаре 24 марта и со сборной Бельгии 28 марта в Сочи.

В текущем сезоне Дзюба забил восемь мячей за «Зенит» в 17 матчах российской премьер-лиги.