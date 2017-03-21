Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Роман Абрамович и Михаил Прохоров вошли в десятку обновлённого рейтинга богатейших владельцев спортивных клубов по версии Forbes.

Первое место рейтинга занял Стив Балмер , владеющий баскетбольным клубом «Лос-Анджелес Клипперс». Его состояние оценивается в $30 млрд.

Владелец английского клуба «Челси» Роман Абрамович занимает 7-ю позицию с $ 9,1 млрд.

Михаил Прохоров, который в 2009 году приобрёл баскетбольный клуб «Бруклин Нетс», стал 8-м в рейтинге. Его состояние оценили в $8,9 млрд.