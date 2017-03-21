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Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Forbes представил рейтинг богатейших владельцев спортклубов
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Роман Абрамович и Михаил Прохоров вошли в десятку обновлённого рейтинга богатейших владельцев спортивных клубов по версии Forbes.
Первое место рейтинга занял Стив Балмер, владеющий баскетбольным клубом «Лос-Анджелес Клипперс». Его состояние оценивается в $30 млрд.
Владелец английского клуба «Челси» Роман Абрамович занимает 7-ю позицию с $ 9,1 млрд.
Михаил Прохоров, который в 2009 году приобрёл баскетбольный клуб «Бруклин Нетс», стал 8-м в рейтинге. Его состояние оценили в $8,9 млрд.
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Бизнес Спорт
Роман Абрамович Стив Балмер Михаил Прохоров
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