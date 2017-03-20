Чемпион ОИ Васильев раскритиковал IBU после инцидента с Фуркадом

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал решение судей не наказывать француза Мартена Фуркада, забывшего патроны в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Слова Васильева приводит «Советский спорт».

«Фуркад вышел на гонку с пустыми обоймами? Обычное дело. А как люди без винтовки выходят на старт? За обоймы отвечает сам спортсмен. Возможно, на пристрелке он все расстрелял, а затем кто-то его отвлек и не пополнил обоймы. А вот в то, что судей не оказалось на огневом рубеже, этого просто отговорка. Вчера чиновники из IBU (Международный союз биатлонистов, — прим. «Ленты.ру») были заняты не тем, чтобы дисквалифицировать Фуркада за явное нарушение регламента, а тем, чтобы оправдать», — сказал Васильев.

По словам олимпийского чемпиона, тренер не может передавать обойму спортсмену напрямую. «После того, как спортсмен поднимает руку, судья включает секундомер, направляется к спортсмену, после того, как проблема решена, секундомер выключается. Потом это время вычитается из его результата» — добавил Васильев.

В воскресенье, 19 марта, Фуркад пришел на первый огневой рубеж и начал готовиться к стрельбе, когда понял, что его обоймы пусты. Патроны ему предоставил тренер, что запрещено правилами. В итоге француз выиграл гонку, а судьи решили его не дисквалифицировать.