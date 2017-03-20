Полиция прервала вечеринку биатлонистов в отеле Холменколлена

Полиция прервала вечеринку биатлонистов по случаю окончания сезона, проходившую в одном из отелей норвежского Холменколлена. Об этом сообщает NRK.

На мероприятии присутствовали спортсмены из разных стран. В общей сложности около 400 человек. Во время торжества сработала пожарная сигнализация, после чего на место прибыли пожарные и полицейские. Отмечается, что сигнализация была включена вручную.

По словам норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, вечеринка была веселой. «Когда сработала сигнализация, то мы вышли в вестибюль, чтобы посмотреть, что случилось. Что было дальше, я не знаю, так как ушел. Это был хороший вечер, Мартен Фуркад произнес прекрасную речь. Жаль, что вечеринку прервали», — сказал 43-летний спортсмен.

Заключительный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене завершился в воскресенье. Победу в последней гонке сезона одержал обладатель Большого хрустального глобуса француз Мартен Фуркад.