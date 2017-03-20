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Скончался известный советский гонщик Михаил Львов
Фото: Чемпионат.com
20 марта в возрасте 69 лет ушёл из жизни знаменитый советский гонщик Михаил Львов. В автоспорте Львов начал выступать в 17 лет — в мотокроссе. Потом попробовал свои силы в шоссейно-кольцевых мотогонках и затем в автомобильных гонках. В 1977 году стал чемпионом СССР в Формуле-2.
В 1973 году выполнил норму для получения звания мастера спорта по автоспорту. В 1987-1992 годах в составе команды «Совтрансавто» выступал в чемпионате Европы по трак-рейсингу (шоссейно-кольцевым гонкам на грузовиках) на автомобилях «МАЗ». Сын Михаила Александр Львов является известным российским автогонщиком.
Редакция «Чемпионата» приносит свои соболезнования родным и близким Михаила Львова.
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