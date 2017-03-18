Ольгу Бузову уличили в воровстве

Телеведущая Ольга Бузова , несмотря на разрыв с мужем Дмитрием Тарасовым , в минувшие выходные пришла на стадион поддержать «Локомотив». В своем микроблоге звезда разместила фото со стадиона, заявив, что «никто и ничто не помешает поддержать любимую команду». Однако, как стало известно, Ольга соврала поклонникам.

В действительности она не только не присутствовала на матче, но своровала фотографию из ложи прессы из инстаграма журналиста Леонида Гольдмана

«Оля, можно было и репост от меня сделать, ай-ай-ай», — прокомментировал фото телеведущей Леонид.

Тему в своем «Твиттере» развил другой журналист Василий Конов. «Ахаха, Бузова, эээээ, позаимствовала кадр Лени Гольдмана и выложила, якобы она на игре (ну, или Бузова сидела на Лене). WTF?! Зачем?!» — написал он, сопоставив две фотографии.

Сама Ольга при этом никак не отреагировала на эти сообщения и предпочла сделать вид, что ничего не сделала.