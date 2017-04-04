НХЛ пошла в отказ: игроки лиги не сыграют на Олимпиаде-2018

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в зимней Олимпиаде 2018 года, регулярный чемпионат сезона-2017/18 на время проведения Игр остановлен не будет.

"Мы подтверждаем, что в календаре сезона-2017/18 не будет предусмотрен перерыв на зимние Олимпийские игры. На этом вопрос официально закрыт", - говорится в заявлении лиги, в котором также отмечается, что НХЛ была открыта к любым предложениям от всех заинтересованных сторон.

В заявлении НХЛ говорится, что за время переговоров настоящего диалога так и не случилось. "Напротив, Международный олимпийский комитет заявил, что участие игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года в Пекине зависит от поездки на Игры-2018 в Пхенчхане. А профсоюз игроков официально подтвердил, что не заинтересован в проведении любых переговоров, которые сделают участие в Олимпиаде более привлекательным для клубов", - отмечается в релизе НХЛ.

НХЛ сделала специальное окно в регулярном чемпионате для участия игроков лиги в Олимпиаде в 1998 году. С тех пор на пяти Олимпиадах выступило 706 хоккеистов НХЛ. ФХР была готова к отказу НХЛ

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал ТАСС, что такое развитие событий не стало неожиданностью. "Мы не только предчувствовали отказ НХЛ, но и проводили работу с учетом такого хода событий. Мы учитывали, что может произойти именно так, ситуация от нас никак не зависела. Последние полтора года мы готовили команду с прицелом на Олимпиаду без учета игроков НХЛ", - заявил Ротенберг.

"У нас для этого все готово: есть команда, много хороших игроков, хорошие результаты в этом сезоне", - добавил он.

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов подчеркнул, что без участия игроков НХЛ олимпийский хоккейный турнир теряет смысл. "Для обычных болельщиков Олимпиада теряет интерес, соревнования превращаются в группу B. Получается, что играть будут любители. Потому что сильнейшие игроки выступают в НХЛ, а без них Олимпиада теряет смысл", - сказал Ларионов.

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов критично отозвался о решении лиги. "НХЛ потерялись в деньгах и забыли, что спорт - это главное. Если бы не было тех хоккеистов, которые выросли на идеалах участия в олимпийских играх, то не было бы у них этого большого бизнеса. Жаль, что приняли такое решение, но жизнь на этом не останавливается", - сказал он.

оно преподносится, показывает величайшее лицемерие лиги", - сказал он. В таком же духе высказался агент Алексей Дементьев , представляющий интересы многих российских игроков, выступающих в НХЛ. "Я много лет работал в лиге, общался с владельцами команд, менеджерами, скаутами, тренерами, и все мне в один голос говорили, что хоккей сильно меняется: нам нужны те, кто хочет играть в хоккей и его любит, и только потом те, которые играют ради финансовой составляющей. Это решение и то, как

Приоритеты игроков в следующем сезоне могут измениться За последний год о желании сыграть на Олимпиаде высказались многие заметные хоккеисты, в их числе Александр Овечкин Евгений Малкин и Сидни Кросби. Причем Овечкин был весьма категоричен, но при этом нашел поддержку владельца "Вашингтона" Теда Леонсиса - тот заявил, что намерен разрешить своим игрокам отправиться в Южную Корею, если они того пожелают.

"Откажутся ли Овечкин или Малкин от НХЛ ради Олимпиады? Откажутся - молодцы. Другая история, разрешат ли клубы им играть. Но мы будем их ждать в национальной сборной", - так прокомментировал ситуацию Фетисов.

Участник четырех Олимпиад с игроками НХЛ Сергей Гончар более аккуратно высказался по этой проблеме. "Единственное, что могут сделать игроки в этой ситуации - пойти к руководству и попробовать в индивидуальном порядке договориться, чтобы их отпустили на Игры. Некоторые игроки уже высказывали, что они планируют это сделать. Возможно, это именно тот путь, по которому они пойдут", - отметил Гончар.

Очевидно, что потенциальное участие в Олимпиаде станет ключевым фактором для игроков, которые сейчас размышляют об отъезде в НХЛ или, наоборот, возвращении в Россию. К примеру, теперь есть о чем задуматься ведущим игрокам СКА Евгению Дадонову Вадиму Шипачеву , которые, как казалось, уже точно сменят лигу.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.