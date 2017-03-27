Американские хоккеисты могут отказаться от участия в ЧМ вслед за женской командой

Американские игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут отказаться от участия в чемпионате мира в знак солидарности с женской сборной США. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил спортивный агент Аллан Уолш.

Ранее игроки женской сборной США по хоккею заявили, что намерены бойкотировать предстоящее первенство мира из-за конфликта с федерацией по поводу суммы премиальных за выступление на турнире. 21 марта состоялись предварительные переговоры, которые, по словам участников, прошли достаточно успешно и дали повод для оптимизма. Однако по прошествии времени стороны не смогли договориться.

Чемпионат мира среди мужских сборных пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.