Кличко рассказ о своих отношениях с Трампом

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что о время своей боксерской карьеры общался с нынешним президентом США Дональдом Трампом , который неоднократно посещал его поединки.

"Мы боксировали с Владимиром Кличко в Тадж-Махале, это та арена, которая принадлежит Трампу. Он неоднократно был на наших поединках, мы с ним общались, ходили в гости. Но, после того, как он стал президентом, у нас не было возможности снова встретиться, хотя он передавал приветы. Ну, ему есть, чем сейчас заниматься, думаю, что при возможности встретимся", - цитирует Кличко "112 Украина".

Свой последний поединок в боксерской карьере Кличко провел 8 сентября 2012 года против немца Мануэль Чарра. В том бою украинцу удалось одержать победу.