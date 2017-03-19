Звезда НБА Шакил О’Нил усомнился в том, что Земля имеет шарообразную форму

Легендарный игрок НБА Шакил О’Нил признался, что у него нет никаких оснований утверждать, что Земля круглая. Соответствующее заявление спортсмен сделал в прямом эфире интернет-радио podbay.fm.

О'Нил пояснил, что на подобные размышления его натолкнули частые путешествия. "Я постоянно езжу из Флориды в Калифорнию, поэтому она плоская для меня. Ведь я не двигаюсь вверх и вниз под углом в 360 градусов. Вы хотите сказать, что Китай под нами? Это не так. Земля плоская", — заявил спортсмен.

Телеканал CBS сообщил, что О’Нил решил высказаться на эту тему после недавних признаний игрока "Кливленда" Кайри Ирвинга, который также усомнился в том, что Земля имеет форму эллипсоида. Как позже выяснилось, спортсмен не думал, что его слова воспримут всерьез.