Ибрагимович готов остаться в "МЮ", если ему поднимут зарплату до уровня Руни и Погба

Ибрагимович подписал контракт с "МЮ" летом прошлого года. Согласно условиям соглашения 35-летний швед может провести в английском клубе еще один сезон. Форвард готов активировать эту опцию, если "Манчестер Юнайтед" поднимет ему зарплату до уровня самых высокооплачиваемых игроков команды - Уэйна Руни и Поля Погба, которые получают по 300 тысяч фунтов в неделю. В настоящее время Ибрагимович зарабатывает на 40 тысяч фунтов меньше.

Ранее в СМИ сообщалось, что шведу поступали многомиллионные предложения о продолжении карьеры из США и Китая.

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил 26 голов в 41 матче за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.