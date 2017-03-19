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Ибрагимович готов остаться в "МЮ", если ему поднимут зарплату до уровня Руни и Погба
Шведский нападающий Златан Ибрагимович готов остаться в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон, если английский футбольный клуб поднимет ему зарплату до уровня партнеров по команде Уэйна Руни и Поля Погба, утверждает The Sun.
Ибрагимович подписал контракт с "МЮ" летом прошлого года. Согласно условиям соглашения 35-летний швед может провести в английском клубе еще один сезон. Форвард готов активировать эту опцию, если "Манчестер Юнайтед" поднимет ему зарплату до уровня самых высокооплачиваемых игроков команды - Уэйна Руни и Поля Погба, которые получают по 300 тысяч фунтов в неделю. В настоящее время Ибрагимович зарабатывает на 40 тысяч фунтов меньше.
Ранее в СМИ сообщалось, что шведу поступали многомиллионные предложения о продолжении карьеры из США и Китая.
В нынешнем сезоне Ибрагимович забил 26 голов в 41 матче за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.
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