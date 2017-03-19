Криштиану Роналду нецензурно выругался после замены в игре с "Атлетиком"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой в игре 28-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" (2:1). На 79-й минуте встречи португальца заменил Иско. Направляясь к бровке, лучший бомбардир мадридцев задался вопросом: "Почему меня? Пошел ты".

Отметим, что в текущем сезоне Криштиану Роналду не в первый раз подобным образом реагирует на свою замену. Аналогичная история случилась в матче 6-го тура ла лиги против "Лас-Пальмаса" (2:2).