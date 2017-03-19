Головкин защитил три титула чемпиона мира по боксу, выиграв у Джейкобса

Геннадий Головкин из Казахстана защитил три титула чемпиона мира по престижным версиям - Всемирной боксерской ассоциации (ВБА, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (ИБФ) и Всемирного боксерского совета (ВБС) - в весовой категории до 72,6 кг. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке он выиграл у "регулярного" чемпиона мира ВБА американца Дэниэла Джейкобса по очкам.

Все трое судей отдали победу Головкину - 114:113, 115:112, 115:112.

Джейкобс отказался участвовать в требуемой ИБФ процедуре взвешивания в день боя, поэтому он не смог бы завоевать титул чемпиона мира по версии организации. В случае поражения Головкина пояс стал бы вакантным.

Головкин в 18-й раз защитил титул ВБА, которым владеет с 2010 года, в четвертый - ИБФ (с октября 2015-го) и во второй - ВБС (с 2014 года владел "временной" версией пояса). Боксер приблизился к рекорду по количеству защит титула чемпиона мира в средней весовой категории, который принадлежит американцу Бернарду Хопкинсу - 20 (1995-2005).

В послужном списке 34-летнего Головкина теперь 37 побед (33 - нокаутом), ни одного поражения, 30-летнего Джейкобса - 32 победы (29 - нокаутом), два поражения. Американец был претендентом на титул ВБА, до этого он владел "регулярным" поясом, который завоевал в августе 2014 года и четырежды его защитил. Российским болельщикам он известен по противостоянию с Дмитрием Пирогом в 2010 году, которому проиграл нокаутом в пятом раунде. Но с тех пор американец одержал 12 побед подряд, все - досрочно, причем 10 из них были в первых пяти раундах.

За этот бой Головкин получит 2,5 млн долларов, Джейкобс - 1,75 млн.