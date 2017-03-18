Скончался хоккейный тренер и комментатор Сергей Гимаев

Известный хоккейный тренер , многократный чемпион СССР и телекомментатор Сергей Гимаев умер в возрасте 62 лет во время матча ветеранов в Туле, сообщает «Р-Спорт»

«Сергей Гимаев ушел с игры в раздевалку, он до конца не доиграл матч. Стало плохо ему, все произошло быстро. По предположительной версии, оторвался тромб. Очень жаль, ужас просто. Насколько мне известно, завтра в Москву повезут тело», - рассказал олимпийский чемпион 1988 года Илья Бякин.

Гимаев начал карьеру игрока в СКА из Куйбышева. Затем в составе столичного ЦСКА стал восьмикратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР. Свою карьеру в качестве игрока он завершил в 1986 году в ленинградском СКА. На его счету 305 матчей и 45 голов.

Многие годы работал детским тренером и директором школы ЦСКА. Был заслуженным тренером России. В последнее время работал на телевидении комментатором.